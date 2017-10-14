Genç kızın katili adliyeye çelik yelekle çıkarıldı

Pendik'te Helin Palandöken ile yanındaki öğrencilere kurşun yağdıran saldırgan bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken saldırgana çelik yelek giydirildi

İstanbul Pendik’te dün 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, okul yakınlarındaki tren istasyonunda 3 öğrenciye tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan öğrencilerden Helin Palandöken hayatını kaybetti. 2 öğrenci yaralı olarak tedavi altında alındı. Olay sonrası okula gidip intihar girişiminde bulunan saldırgan yakalandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sabaha kadar sorgulanan zanlı Yetgin sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Yetgin’e çelik yelek giydirildiği gözlendi.