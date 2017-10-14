14/10/2017 08:43


Ankara'da 15 Ekim Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

ankara yol durumu

Başkent Ankara'da Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın yarın yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda (Arena) yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nedeniyle, 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 07.30'dan itibaren toplantı sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası) ve Gar kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arası Yenimahalle istikameti yan varyantı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.


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