TÜPRAŞ'daki patlamayla ilgili 4 kişi tutuklandı

TÜPRAŞ’ın İzmir Aliağa Rafinerisi’nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜPRAŞ’ın Aliağa rafinerisinde geçtiğimiz gün meydana gelen ve işçilerden 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 26 yaşındaki Mehmet Karademir, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek ve 44 yaşındaki Mehmet Dere’nin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin başlattığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ile işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı. Baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K. ve işletme mühendisi Burak K. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.