14/10/2017 08:14


İzmir'de ulaşım ile ilgili flaş karar reddedilirse 1 kuruş olacak

İzmir ulaşım

İzmir'de ulaşım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması durumunda ulaşım 1 kuruş olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde bir çağrı yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla  toplu ulaşımın ‘ücretsiz’ olması talebini İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini duyurmuştu.

Başkan Kocaoğlu’nun önerisinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, henüz Bakanlar Kurulu kararı gelmediği için ‘1 kuruşluk’ tarifeyi onayladı.

Oybirliğiyle alınan kararda, “Bayram öncesi Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması” ifadesine yer verildi.


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