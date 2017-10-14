14/10/2017 08:09


Pendik'teki çatışmada hayatını kaybeden kız olaydan önce bakın ne paylaşmış

Helin Palandöken

İstanbul Pendik'te dün bir okul önünde çıkan saldırıda 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti. Genç kızın olaydan önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Saldırgan, pompalı tüfek ile C.Y. ve D.M’yi bacağından, genç kızı da karından vurdu. Daha sonra istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında bulunan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kaçtı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Okulun yangın merdivenine çıkan saldırgan yanındaki bıçak ile bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Okul etrafında görevli olan ‘Mobil Okul Timi’ (MOT) polisleri saldırganı olayda kullandığı pompalı tüfek ve bileklerini kestiği bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ve yaralılar ambulanslar ile Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Karnından yaralanan genç kız ise, olay yerinde hayatını kaybetti.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, tren istasyonunun bulunduğu Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı.

SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Pompalı tüfekle yaralanan 2 öğrencinin hastanede tedavisi sürerken, saldırgan polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

OLAY YERİ EKİPLERİ 1,5 SAAT ÇALIŞMA YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaklaşık 1,5 saat çalışma yaptı. İnceleme sırasında hayatını kaybeden genç kızın arkadaşları ve akrabaları olay yerine gelerek gözyaşı döktüler. Ceset savcı incelemesinin ardından önce Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ardından adli tıpa götürüldü.

GENÇ KIZDAN SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIM

Saldırıda hayatını kaybeden H.P.’nin sosyal medya hesabında kendisini takip eden bir kişi olduğuna dair paylaştığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda “Sokağa çıkmaya korkuyorum” ifadeleri yer alıyor.


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