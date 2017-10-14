Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan öldü iddiası

Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı

İmralı Adası’nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklama yapan Kuş, “Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.