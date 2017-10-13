Macera olsun diye yaptıkları şey şok etti

Adana'nın Çukurova ilçesinde geçtiğimiz ay bir çift macera olsun diye hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yakalanan genç çift yaptıklarından dolayı pişman olduklarını ve macera yaşasınlar diye hırsızlık yaptıklarını açıkladı

Önce merkezdeki bir markete giren Berkcan K. ve Mehtap Damla D., 183 lira değerinde ürün çaldı. İş yeri yetkilisi, olayı fark ettikten sonra polise başvurdu.

Daha sonra bir teknoloji mağazasına da giren sevgililer, buradan oyun CD’si alıp, parasını ödemeden ayrıldı. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen sevgilileri kısa sürede yakaladı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Emniyete götürülen Berkcan K. ve Mehtap Damla D., ifadelerinde sevgili olduklarını belirterek, olay günü markette gezerken, macera olsun diye raflardaki marka ve miktarlarını hatırlamadıkları ürünleri aldıklarını söyledi.

"Heyecan amaçlı, macera olsun diye yaptık; yaptığım hırsızlık olayından pişmanız" diyen çift, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.