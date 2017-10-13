Pendik'te çıkan çatışmanın nedeni ortaya çıktı

İstanbul Pendik'teki bir okul önünde yaşanan çatışmanın nedeni ortaya çıktı. Saldırgan eski kız arkadaşı ile yanında gördüğü iki erkek arkadaşını vurdu

Bugün saat 16.00 civarında meydana gelen olay Pendik, Güzelyalı Mahallesi tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken bir süre önce 21 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Y.’den ayrıldı.12’inci sınıf öğrencisi genç kız, Murat Y.’nin defalarca yenilediği barışma isteğini reddetti. Girişimlerine karşılık bulamayan Mustafa Y., eski kız arkadaşının okul çıkışı evine dönmek için kullandığı güzergahta pusu kurdu. Mustafa Y., genç kız tren istasyonu yakınına geldiğinde pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Helin Palandöken eski sevgilisinin silahından çıkan saçmalarla yere yığıldı.

(HELİN PALANDÖKEN)

Saldırganın açtığı ateşle 2 öğrenci daha yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri yaralılara müdahale etti. Ancak Helin Palandöken’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Liseli 3 öğrenciyi vurduktan sonra kaçmaya başlayan saldırgan yaklaşık 500 metre mesafedeki bir okula girdi. Durum polise bildirilince Mobil Okul Timleri, adrese sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler içeriye girdi. Mustafa Y. bileklerini kesmiş olarak gözaltına alındı.

Saldırganın vurduğu 12’inci sınıf öğrencisi Deniz Morsümbül ve 11’inci sınıf öğrencisi Cemil Yıldız’ın da bacaklarından yaralı oldukları belirtildi.