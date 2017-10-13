13/10/2017 19:40


Pendik'te çıkan çatışmanın nedeni ortaya çıktı

pendik okul çatışma

İstanbul Pendik'teki bir okul önünde yaşanan çatışmanın nedeni ortaya çıktı. Saldırgan eski kız arkadaşı ile yanında gördüğü iki erkek arkadaşını vurdu

Bugün saat 16.00 civarında meydana gelen olay Pendik, Güzelyalı Mahallesi tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken bir süre önce 21 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Y.’den ayrıldı.12’inci sınıf öğrencisi genç kız, Murat Y.’nin defalarca yenilediği barışma isteğini reddetti. Girişimlerine karşılık bulamayan Mustafa Y., eski kız arkadaşının okul çıkışı evine dönmek için kullandığı güzergahta pusu kurdu. Mustafa Y., genç kız tren istasyonu yakınına geldiğinde pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Helin Palandöken eski sevgilisinin silahından çıkan saçmalarla yere yığıldı.

(HELİN PALANDÖKEN)

Saldırganın açtığı ateşle 2 öğrenci daha yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri yaralılara müdahale etti. Ancak Helin Palandöken’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Liseli 3 öğrenciyi vurduktan sonra kaçmaya başlayan saldırgan yaklaşık 500 metre mesafedeki bir okula girdi. Durum polise bildirilince Mobil Okul Timleri, adrese sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler içeriye girdi. Mustafa Y. bileklerini kesmiş olarak gözaltına alındı.

Saldırganın vurduğu 12’inci sınıf öğrencisi Deniz Morsümbül ve 11’inci sınıf öğrencisi Cemil Yıldız’ın da bacaklarından yaralı oldukları belirtildi.


Caner Erkin ve Talisca
Caner ve Talisca kavga iddialarını çürüttü
adana hırsız çift
Macera olsun diye yaptıkları şey şok etti
pendik okul çatışma
Pendik'te çıkan çatışmanın nedeni ortaya çıktı
Gençlerbirliği Beşiktaş
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu
Vatanım Sensin
Vatanım Sensin'in yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı
İlgili Haberler
adana hırsız çift

Macera olsun diye yaptıkları şey şok etti

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Akar ve heyeti sınırda inceleme yaptı

okul çatışma

Son dakika okul önünde pompalı tüfekle saldırı ölü ve yaralılar var

beyoğlu yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın alevler çatı katını kapladı

Son Dakika Haberleri
Caner Erkin ve Talisca

Caner ve Talisca kavga iddialarını çürüttü

Gençlerbirliği Beşiktaş

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin'in yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2018

Survivor 2018 ne zaman başlayacak ilk bölüm ne zaman

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam