13/10/2017 19:04


Genelkurmay Başkanı Akar ve heyeti sınırda inceleme yaptı

Hulusi Akar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, hudut karakolunda bazı incelemelerde bulundu

Hulusi Akar ve beraberindeki heyet İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi. Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.


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