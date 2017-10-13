Son dakika okul önünde pompalı tüfekle saldırı ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te bulunan bir okulun önünde çıkan çatışma sonucunda 1 öğrenci hayatını kaybetti

Olay yerinde bulunan İHA muhabiri yaşananları, “Saldırgan öğrenci değil, okul dışından olduğu söyleniyor. Polisler yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi. Henüz bilgiler sağlıklı değil. İddiaya göre saldırgan kız arkadaşının yanında başka bir erkek görüyor. İddialar böyle. Kız arkadaşından ayrıldığı söyleniyor, olayı bu yüzden yaptığı söyleniyor. Öğrenciler hastaneye kaldırıldılar. Öğrencilerde hayati tehlikesi yok deniyor" sözleriyle aktardı.

Saldırganın okulun yangın merdivenlerinde intihar girişiminde bulunduğu ancak hayati tehlikesi bulunmayan zanlının polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet