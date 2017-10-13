Beyoğlu'nda korkutan yangın alevler çatı katını kapladı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı binada çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı

Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Oteller Sokak'ta 6 katlı bir binanın çatı katında iddiaya göre öğrencilerin kiraladığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çatı katını sararken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatı katını saran alevler İstanbul'un dört bir tarafından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.