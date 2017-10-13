13/10/2017 13:19


Beyoğlu'nda korkutan yangın alevler çatı katını kapladı

beyoğlu yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı binada çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedavi altına alındı

Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Oteller Sokak'ta 6 katlı bir binanın çatı katında iddiaya göre öğrencilerin kiraladığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çatı katını sararken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatı katını saran alevler İstanbul'un dört bir tarafından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haberler
okul çatışma

Son dakika okul önünde pompalı tüfekle saldırı ölü ve yaralılar var

serin ve yağışlı hava

Meteoroloji açıkladı serin ve yağışlı hava geri dönüyor

Sedat Peker

Sedat Peker hakkında flaş karar

Emrah Serbes

Emrah Serbes'i muayene eden acil servis personelinden çarpıcı ifade

Son Dakika Haberleri
kktc disisleri bakani tahsin ertugruloglu

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta azınlık değil eşit ortaktır

MTV oranı

MTV'ye yapılacak zam oranı belli oldu

chp heyeti

CHP heyeti Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

AB Konseyi binası

AB Konseyi binasında panik anları 15 kişi hastaneye kaldırıldı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam