13/10/2017 12:31


Sedat Peker hakkında flaş karar

Sedat Peker

Sedat Peker, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Peker hakkında yargılandığı dava kapsamında mahkemeye zorla getirilme kararı verildi

Sedat Peker hakkında, kişisel internet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan aydınları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, “Tehdit” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Peker, kinci celseye de katılmamış; müşteki avukatları Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istemişlerdi.


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