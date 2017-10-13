CHP lideri Kılıçdaroğlu şehidin ailesini unutmadı

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin Nusaybin'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın ailesini ziyaret etti

CHP liderini şehidin babası İbrahim Arıkan ve abisi karşıladı. Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından Kılıçdaroğlu aile ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli ziyaretinin ardından özel uçakla ilden ayrıldı.