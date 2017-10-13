13/10/2017 09:08


115 FETÖ şüphelisi için 15 ilde operasyon başladı

fetö operasyonu

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ şüphelisi 115 kişinin yakalanması için operasyon başladı

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.


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