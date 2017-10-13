13/10/2017 09:00


287 hakim ve savcı ile ilgili flaş gelişme

hakim ve savcı

HSK 1. Dairesinin yayımlanan adli ve idari yargı kararnamelerine göre 267 adli yargı hakim ve savcısı ile 20 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Kemal Demirdön ve Cevat İşlek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ahmet Hamdi Kaya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ergün Şahin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Ankara Cumhuriyet savcıları Ender Coşkun, Aytekin Cenikli, Özgür Kamışlık, Ahmet Akça, Musa Yücel ve Ramazan Dinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Meral Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Aydın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.İzmir Cumhuriyet savcıları Ömer Doğruöz, Mehmet Alyaprak ve Necla Avcı Giritli, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Bu arada, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de Yargıtay tetkik hakimliğine getirildi. HSK kararnamesiyle 267'si adli, 20'si idari yargı olmak üzere toplam 287 hakim ve savcının görev yeri değişti.


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