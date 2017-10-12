Erdoğan açıkladı bundan böyle polis o silahı kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkentte yaptığı açıklamada polislerin bundan sonra kullanamayacağı silahı açıkladı

Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Biz kendi paramızla silah almak istiyoruz onlar vermiyor. Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, Sig Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım. Bu planların hedefi Türk milletine diz çöktürme planıdır'' ifadelerini kullandı.