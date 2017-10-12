Kız kaçırma çatışması 1 polis şehit oldu

Ankara'da akrabasını kaçıran genç adama kızın ağabeyi tarafından saldırı düzenlendi. Kızın akrabalarının da karıştığı olayda 1 polis şehit oldu

Ankaranın Polatlı İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan İlçesi’nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başlayan olayda Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç'in de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi’ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.

Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazandan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.

Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan'ın silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem Genç'e isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

Olay ardından Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisine alındı.

Kahramankazan İlçesi’nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.yi bir araçla kaçırmıştı. Kızın kaçırıldığı aracı takip eden ağabeyinin ateş etmesi sonucuotomobili kullanan 40 yaşındaki Ekrem Gençin ölümüne neden olmuş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.