12/10/2017 09:41


TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili 7 kişi gözaltında

tüpraş patlama

İzmir Aliağa'daki TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde dün sabah meydana gelen patlamayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Dün 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.  Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ ve taşeron firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi.  Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


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