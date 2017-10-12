12/10/2017 09:18


İşçileri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

trafik kazası

Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9'ncu kilometresinde bu sabah meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs devrildi. Kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildi

Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi. Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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