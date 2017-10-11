Flaş Tüpraş'ta patlama oldu ölü ve yaralılar var

Tüpraş Aliağa Rafinerisi’nde bu sabah boş nafta tankındaki bakım yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Patlamanın ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ kendi itfaiye ekibi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Grubu’ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı. TÜPRAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.25’de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Rafineri teknik ekiplerinde olaya müdahale edilmiştir" denildi.

Kaymakam açıklama yaptı

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın meydana geldiği tankta bakım için işçilerin çalıştığını belirtip, 4 çalışanın öldüğünü 2 kişinin yaralandığını söyledi. Kaymakam Yılmaz, iş kazasının gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini, rafinerinin diğer birimlerinde faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Kaymakam Yılmaz, anlık patlamanın iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.