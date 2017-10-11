11/10/2017 08:54


Cumhuriyet Savcısına yönelik saldırıyla ilgili flaş gelişme

Kadir Küçüköner

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’e kurşun yağdıran polis memurunun eşi de gözaltına alındı. Küçüköner'in yaşamla mücadelesi sürüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan açıklamada, Savcı Kadir Küçüköner’in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan Zabıt Katibi Şerife.A.'yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyarmasından sonra zabıt katibinin odadan ayrıldığı ve kısa bir süre sonra eşi Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgut.A. ile birlikte makam odasına geri geldikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün önünde polis memuru Turgut A.’nın Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etmesi neticesinde Cumhuriyet Savcısının vücudunun 5 yerinden silahla yaralandığı kaydedildi.

Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları tarafından müdahale edildiği bilgisi verilen açıklamada olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısının, Korkuteli'nde hastaneye kaldırıldığı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne intikalinin sağlandığı, acil serviste gerekli tıbbi müdahalenin yapılarak ameliyata alındığı, ameliyat sonrası hastanın halen yoğun bakımda bulunduğu, solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Şüpheliler polis memuru Turgut.A. ile eşi zabıt katibi Şerife .A.'nın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada şöyle denildi: ” Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtan 10 adet mermiye el konulmuş, soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı ile olay tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırılmaktadır.”

 

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