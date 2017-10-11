11/10/2017 08:50


Vize kararına tepki için Amerikan tıraşı yasak

amerika protesto

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki berberler, ABD'nin vize uygulamasını askıya alma kararının ardından bu karar tepki olarak Amerikan tıraşı yapmama kararı aldı

Yaklaşık 3 yıldır berberlik yapan İrfan Tiryakioğlu ve Mehmet Kaplan, Amerikan tıraşını boykot etti. Berberler, dükkanlarının camına astıkları yazı ile boykotlarını müşterilerine duyurdu. Dükkanlarının camına, “Bu iş yerinde Amerikan tıraşı değil Türk tıraşı yapılmaktadır” yazan berberler, ABD’ye tepkilerini dile getirdi.

ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını protesto ettiklerini söyleyen İrfan Tiryakioğlu, “Bandırma’da üç yıldır berber dükkanı işletmekteyim. ABD’nin yaptığı bu olay sonrasında ufak da olsa protesto etmek için Amerikan tıraşını kaldırdım, yerine Türk tıraşı yapıyorum” dedi.

Kuaför Mehmet Kaplan ise, “Geçmişten günümüze gençler arasında moda olan ve yaygın şekilde yaptırılan Amerikan tıraşını artık yapmama kararı aldık. Türk esnafı olarak bu tepkiyi göstermek istedik. Mekanımızda Amerikan tıraşı yapmıyoruz” diye konuştu.

 

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