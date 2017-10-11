11/10/2017 07:55


Sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler yakalandı

Zanlıların evleri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.


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