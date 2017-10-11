11/10/2017 07:47


Polis Akademisi sınavının sorularını çalan şüpheliler gözaltında

operasyon

2012 Polis Akademisi sınavı sorularını çalarak sınavı kazandığı tespit edilen 36 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı'ndan önce soruların FETÖ/PDY tarafından ele geçirilerek, yandaşlara dağıtıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i Ankara'dan olmak üzere 36 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete getirilen şüphelilerin, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını önceden temin ederek sınavı kazanan ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen bin 342 kişi arasında olduğu öğrenildi.


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