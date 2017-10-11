11/10/2017 07:45


Bodrum açıklarında korkutan deprem

deprem haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dün gece 4,2 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün gece saat 22.59'da Ege Denizi'nin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin, yaklaşık 9 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söylerken, "Şu ana kadar bize intikal eden bir olumsuzluk yok." açıklamasında bulundu.


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