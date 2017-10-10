Bürosunda vurulan avukat hayatını kaybetti

İzmit'te bürosunda vurulan avukat Mehmet Samim Geredeli hayatını kaybetti

Avukat Mehmet Samim Geredeli ile bürosuna gelen, daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girip çıktığı belirtilen S.A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A.S., yanındaki tabancayı çekip, avukat Geredeli’ye kurşun yağdırdı. S.A.S., İzmit’in en kalabalık caddesinde bulunan iş merkezinden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden avukata müdahalede bulundu. Ancak, avukat Geredeli, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.

Polis ekipleri, S.A.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. S.A.S.’nin sosyal medya hesabının profil kısmına, ‘Mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz’ yazdığı görüldü.