Kuzey Irak'tan gelen teröristlerin hain planı ortaya çıktı

Akdeniz Bölgesinde saldırı hazırlığında olan ve Kuzey Irak'tan geldikleri ortaya çıkan 4 terörist Mersin'de yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen terör örgütü üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.Zanlıların adreslerindeki aramada 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Emniyetteki sorguların ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.