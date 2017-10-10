10/10/2017 17:13


Savcıya yönelik saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Kadir Küçüköner

Korkuteli Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner makamında uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı

Savcının makamına saat 15.00 civarında giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner’e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya’ya gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner’i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, “Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı” dedi.

Kavganın nedeni ne

Savcı Kadir Küçüköner’in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı’nın ‘izin’ talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı’nın polis eşi Turgut Avcı’nın, Küçüköner’i vurduğu ortaya çıktı.  Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı’nın bir süredir izin almak istediği kaydedildi. Savcı Küçüköner’in de 2 yıldır Korkuteli’nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

Savcı Köçüköner’in kol, bacak ve göğüs bölgesine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis memuru Turgut Avcı ise olay sonrası meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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