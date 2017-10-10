10/10/2017 14:49


Gar saldırısının üzerinden 2 yıl geçse de tedavileri devam ediyor

ankara gar saldırısı

Ankara Garı saldırısının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen saldırıda yaralanan 30 kişinin tedavisi hala devam ediyor

Terör örgütü IŞİD'ün üstlendiği Gar saldırısında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan yaralı kurtulan 30 kişinin fizyolojik tedavisi hala devam ediyor. 

Yaralılardan biri yoğum bakımda, iki kişi kısmi felce bağlı olarak uzun süreli tedavide, üç kişi de uzuv kaybı nedeniyle protez tedavisi görüyor. Altı ağır yaralı haricinde vücudunda şarapnel, bilye madde kalan, yüksek sesli patlama nedeniyle işitme fonksiyonu kaybı yaşayan, ameliyat günü almış veya yakın dönemde ameliyat olmuş ve periyodik olarak doktor kontrolüne gitmek zorunda kalan 24 yaralı daha var.

 


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