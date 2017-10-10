10/10/2017 14:33


10 Ekim anmasına polis müdahalesi gözaltılar var

istanbul üniversitesi

Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının yıl dönümü nedeniyle İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrenci bir araya geldi. Toplanan gruba polis müdahale ederken çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı

Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı. Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı. Polisin üniversite önünde aldığı önlem devam ediyor.


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