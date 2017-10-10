10/10/2017 10:33


DAEŞ kaçırmıştı ailesine acı haberi böyle verdiler

Safter Taş

Kilis’in Suriye sınırında terör örgütü DAEŞ'in kaçırdığı er Safter Taş’a şehitlik unvanı verildi

Suriye sınırında çıkan çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan er Safter Taş’a şehitlik ünvanı verildi. Iğdır’ın Aralık ilçesi Aşağı Eratan köyünde yaşayan Taş ailesi, yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini belirtti.

'Vatan sağ olsun'

Oğluna şehitlik ünvanı verildiğini belirten baba Aydın Taş, “Cumartesi günü garnizon komutanı, Aralık İlçe Kaymakamımız ve Aralık İlçe Jandarma Bölük Komutanımız buraya geldiler. Çocuğumuzun şehitlik mertebesine ulaştığı haberini verdiler. Başınız sağ olsun, çocuğunuz şehit olmuştur, vatan sağ olsun dediler” dedi.

“Bu devlet için gerekiyorsa bizde can vermeye hazır durumdayız” diyen baba Taş, “4 tane oğlum daha var, bu vatana feda etmekten hiçbir zaman çekinmiyorum. 25 ay 18 gündür haber alamıyorduk. 2 gün önce, Cumartesi günü oğlumun şehit olduğu haberini bize verdiler” şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Er Sefter Taş Kilis'te 5 aylık askerken 1 Eylül 2015 tarihinde Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin üzerine DEAŞ'lı teröristler tarafından ateş açılmıştı. 1 asker şehit olurken Taş kaçırılmıştı.

Sefter Taş'tan uzun süre haber alınamazken terör örgütü DEAŞ, geçen yılın aralık ayında iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

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