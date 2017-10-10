Ankara Garı önünde toplanan gruba polis müdahalesi

Ankara'da 2 yıl önce 101 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yıl dönümünde toplanan vatandaşlara polis müdahale etti

Ekipler anma etkinlikleri nedeniyle bölge çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı.

Sıhhiye Caddesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti. Biber gazlı müdahale sonrası grup bölgeden uzaklaştırıldı.