10/10/2017 08:16


Ali Türkşen gaziyi sırtında taşıdı

Jandarma Er İzzet Ertunç

Kardak Kahramanı Komutan Ali Türkşen, Ata’nın huzuruna çıkmak isteyen Jandarma Er İzzet Ertunç'u sırtında taşıdı

Kardak kahramanı SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, 1996 yılında Batman Sason'da mayına basarak iki bacağını kaybeden Jandarma Er ve gazi İzzet Ertunç'u Anıtkabir'e götürdü. Türkşen, Ata'nın mozolesine çıkan merdivenlerde, gazi Ertunç'u sırtına alarak taşıdı. 44 yaşındaki Ertunç, o fotoğrafın öyküsünü anlattı.

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Ertunç, “Tekerlekli sandalyede olduğum için Anıtkabir merdivenlerinden çıkmak mümkün değildi. Komutanım beni sırtına aldı, Atamızın huzuruna öyle çıktık ve yine komutanımın sırtında indim. Biz bu ülke için canımızı vermeye hazırız. Ben bacaklarımı feda ettim. 15 Temmuz sonrası ise gazi ve şehitler arasında ayrımcılık olması bizi incitti. Türkşen gibi vatansever bir komutanın beni sırtında taşımasından çok duygulandım. Ama ‘Bana mı gazi oldun' diyebilecek kadar küçülen insanlar var. Vatan hainleri ve yardakçıları, tüm değerlerimize saldırıyor. Biz Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi. Emekli Albay Ali Türkşen, Balyoz davası kapsamında Hasdal Cezaevi'nde 3.5 yıl yatmış, 16 yıl hapse mahkum olmuş ve davanın “kumpas'' olduğu ortaya çıkınca da beraat etmişti.

Türkşen de yaptığı açıklamada “Bu ülkede gazilik, gerçek anlamda anlaşılmıyor. 15 Temmuz sonrası yaşanan ayrımcılık gazilerimizi çok incitti. Şehit ve gazi kardeşlerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ

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