10/10/2017 07:53


Dikkat Ankara'da bugün bu yollar trafiğe kapalı

ankara yol durumu

Ankara'da gar saldırısının 2. yıldönümü nedeniyle 2. yıl etkinlikleri düzenlenecek. Bu nedenle bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tren Garı önünde, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen canlı bomba eyleminde hayatını kaybedenleri anmak ve saldırı eylemini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğe yoğun katılım olacağının bildirildiği belirtilmişti.

Bu nedenle bugün saat 07.30'dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası), Hipodrom Caddesi (Gar kavşağı-Ulaştırma kavşağı arası) ve Talatpaşa Bulvarı'nda (Gar kavşağı-Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişimi arası) ulaşım sağlanamayacak.

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