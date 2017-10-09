09/10/2017 19:20


Yakalanacağını anlayan terörist kendini patlattı

muğla operasyon

Muğla'da günlerdir aranan teröristlerden bir tanesi eylem hazırlığındayken kendini patlattı

Muğla'da aranan 2 teröristten birisi, Köyceğiz'e bağlı Ulucami Mahallesi Çayiçi mevkisinde bulunan Durmuş C.'ye ait hücre evinde hazırladığı EYP'nin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sesini duyan vatandaşlar, büyük korku ve panik yaşadı. Gürültüyü önce tüp patlaması zanneden vatandaşlar, güvenlik güçlerinin bölgeye gelmesiyle gerçeği öğrendi. Patlamada hayatını kaybeden teröristin dün Ulucami Mahallesi'nde bulunan Türbe Mezarlığı yakınlarında tarlasına çalışmaya giden Mustafa Keleş tarafından görüldüğü ancak yapılan ihbara rağmen bölgede bulunamadığı belirlendi. EYP hazırlarken ölen teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Köyceğiz bölgesinde 4 gündür aranan 2 teröristin yerini ihbar eden Mustafa Keleş, "Sulama yapmak için tarlaya gidiyordum. Seydikemer tarafından çıkıp geldi. Daha sonra muhtara haber verdim. Olayı bildirmemizin ardından jandarmalar gelip arama yaptı ancak kimseyi bulamadılar. Bugün de bu olay oldu. Teşhis için beni çağırdılar. Çantası ve kıyafetlerinden ölen kişinin dün gördüğüm kişi olduğunu anladım" dedi.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri ve Jıpkın Komando Bölüğü askerleri diğer teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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