THY'den ABD'ye gidecek yolcular için flaş açıklama

ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı vize kararından sonra THY tarafından yolculara önemli uyarılar yapıldı

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın, 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

T.C. PASAPORTLU YOLCULAR İÇİN;

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecek.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecek.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecek.

4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacak.

ABD PASAPORTLU YOLCULAR İÇİN;

1) Rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecek.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecek.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecek.

4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacak.”