09/10/2017 12:16


Reyhanlı sınırında askeri hareketlilik sürüyor

idlib operasyonu

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikalin gerçekleştirildiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de devam ediyor

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi. Sınır hattına konuşlanan araçların zaman zaman yer değiştirdiği görülürken, bazı iş makineleri ve kamyonların da askeri araçların kullandığı sınırdaki yolları onardığı gözlendi. 


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