Polis DBP il binasında arama yaptı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Binası’nda polisler tarafından yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen materyaller incelemeye alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DBP Diyarbakır İl Binası’nda arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren arama sırasında bina çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı. Polis, aramanın ardından çok sayıda materyali, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.