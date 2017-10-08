08/10/2017 21:42


Polis DBP il binasında arama yaptı

DBP il binası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Binası’nda polisler tarafından yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen materyaller incelemeye alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DBP Diyarbakır İl Binası’nda arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren arama sırasında bina çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı. Polis, aramanın ardından çok sayıda materyali, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. 

 


Avrupa Ampute Futbol
Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı
Finlandiya türkiye maçı
Lucescu istifa mı edecek Finlandiya maçı öncesi açıklama yaptı
moskova avm
AVM'de panik anları çok sayıda kişi tahliye edildi
DBP il binası
Polis DBP il binasında arama yaptı
vize başvurusu
ABD Türkiye'den vize başvurularını süresiz durdurdu
İlgili Haberler
Sakallı, sarıklı polis

İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı

yağışlı hava

İstanbullular dikkat akşam saatlerinde aniden bastıracak

fetö operasyonu

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 asker tutuklandı

Ali Ağaoğlu

Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş için sert sözler

Son Dakika Haberleri
Avrupa Ampute Futbol

Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı

Finlandiya türkiye maçı

Lucescu istifa mı edecek Finlandiya maçı öncesi açıklama yaptı

moskova avm

AVM'de panik anları çok sayıda kişi tahliye edildi

vize başvurusu

ABD Türkiye'den vize başvurularını süresiz durdurdu

 Yazarlarımız
turker erturk

Allah'ın yöntemini öğrenmişler

Gülen Cemaatinin attığı kumpaslar ve yaptığı operasyonlar arkasını dolduracak verilerin toplanması açısından iki kategoriye ayrılıyor. Birinci kategoride hedef kişi ve kurum uzun dönemde gözetim altına ...

Devam