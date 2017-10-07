07/10/2017 12:31


İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı

Sakallı, sarıklı polis

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu polis memuru Kuraner Erbaş’ın görüntülerinin ardından 2 sayfalık genelge hazırlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre kadın ve erkek polislere bazı kurallar getirildi.

İŞTE KURALLAR

- Teçhizat ve işaretler dışında üniforma ile birlikte her türlü kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve abartılı yüzük takılmayacaktır.

- Her türlü sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Saç bakımına özen gösterilecek, taranmamış, toplanmamış, kirli veya abartılı saçla görev ifa edilmeyecek ve tırnak uzatılmayacaktır.

- Kadın personelde uzun saç bırakanlar saçlarını toplayacak, kısa saç bırakanlarınsa saç uzunluğu omuz hizasını geçmeyecektir.

- Kadınlar, şapka, kep veya örgüleri altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, üniforma içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri kıyafetler giyinmeyecektir.

- Her türlü sakal ve bıyık ile uzun saç bırakılmayacaktır. Ancak görevin özelliğine göre belirli konularda görev yapan personele en üst birim amiri tarafından saç, sakal, bıyık için aşırıya kaçmayacak şekilde yazılı izin verilecektir.


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