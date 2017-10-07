07/10/2017 12:20


İstanbullular dikkat akşam saatlerinde aniden bastıracak

yağışlı hava

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27


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