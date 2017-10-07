Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş için sert sözler

ünlü iş adamı Ali Aağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’ın istifasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu

Çekmeköy Park projesinin lansmanında konuşan Ali Ağaoğlu, “Gitti, gitmesi de iyi oldu Bizim memlekette bir laf vardır: “Gidenin arkasından konuşulmaz gömün gitsin. Ben 1954 doğumluyum. 50 senedir iş hayatının içindeyim. Bürokrasinin bu kadar ağır gittiği bir dönem yaşamadım. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Özellikle belediyelerde bırakın başkanı zabıta bile yolda yürürken kibirden dünyaları ben yarattım havasında” diye konuştu.

Belediyelerin hizmet yarışında geride kaldığını ifade eden Ağaoğlu, “Belediyeler halktan koptu. Herkes farklı şeyler peşinde koşuyor. Bunun böyle sürdürülebilir olmayacağı görüldü. Ciddi sıkıntılar var, hükümet de bunun farkında ve gereğini yapıyor” değerlendirmesini yaptı.