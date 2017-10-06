06/10/2017 12:35


Edip Uğur istifa iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Edip Uğur

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, istifa edeceğine dair ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı

Uğur yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Sayın Mahir Ünal’ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. ’Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim’ şeklindeki haberler ise tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir. Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Partimizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum” dedi.


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