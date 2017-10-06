06/10/2017 12:32


Muğla'da aranan teröristler ile çatışma çıktı

muğla çatışma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan çatışmada dün 5 terörist öldürülmüştü. Aranan diğer 2 teröristi bulma çalışmaları devam ederken bir çatışma daha çıktığı öğrenildi

Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin kuzebatısındaki bölgede çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.


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