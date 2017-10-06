06/10/2017 08:37


Atatürk büstüne molotof atan saldırgan bakın sonra ne yaptı

Atatürk büstü

Adana'da geçtiğimiz Eylül ayında Gülbahçesi Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi bahçesine giren şahıs Atatürk büstüne molotof bombası ile zarar verdi

Atatürk büstüne molotof bombası atıp yakmaya çalışan bir kişinin yakalanınca "özgürlük yakındır" diyerek gülmesi dikkat çekti. Zanlı art arda 4-5 kez molotof bombası atıp büstü yakmaya çalıştıktan sonra kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bu durumu gören okul güvenlik görevlisi hemen polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büstü yanmadan söndürdü. Polis ekipleri ise o olayın güvenlik kamerasını inceleyip zanlının 16 yaşındaki H.Ş. olduğunu belirledi. Polis ayrıca mahallede bölücü terör örgütü adına korsan gösteri düzenlemeye çalışan bir grubunda varlığını tespit etti.

Polis dün şafak vakti bu zanlılara yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti evlere yapılan baskında aralarında Atatürk büstüne molotof bombası atan şahsın da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada Atatürk büstüne molotof bombası atan H.Ş.'nin bir taraftan oynayıp diğer taraftan basın mensuplarına "Özgürlük yakındır" diye gülerek seslenmesi dikkat çekti. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Atatürk büstüne molotof atan saldırgan bakın sonra ne yaptı
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