06/10/2017 08:32


Sebze hali cayır cayır yandı 18 depo küle döndü

Tarsus Sebze Hali

Mersin’in Tarsus İlçesi'nde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangında 18 plastik kasa deposu kül oldu

Bu sabah saat 05.00 civarında Hal kompleksi içinde bulunan boş plastik kasaların istiflendiği ve yan yana 18 adet şekilde sıralanmış olan depolarda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda depoların tamamını sardı.Tarsus Sebze Halinde büyük yangınPlastik kasaların yanıcı maddeden oluşması ve rüzgarında etkisiyle, sabah karanlığını aydınlatan alevlere Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Yangına 6 itfaiye aracı müdahale ederken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 bin plastik kasasının olduğu 18 depo küle döndü.

Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Can, yangın nasıl çıktığı konusunda araştırma yaptıklarını, yangının 18 plastik deposunun olduğu alanda çıktı.


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