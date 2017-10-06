Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki kanlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki türbeye yönelik olan ve 12 kişinin can verdiği saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz.

Saldırıya ilişkin yerel emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında beşi çocuk, biri polis 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.