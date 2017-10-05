Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli saatler

Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy İskelesi önünde saat 21.00'da yaşanan olayda Başbakanlık Ofisi yakınlarında silah sesleri duyuldu

İddiaya göre aralarında husumet bulunan Baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası baba Nevzat Beytanol oğlu Salih Beytanol'a silahla ateş açtı.Açılan ateş sonucu oğlu Salih Beytanol vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan şahıs Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren baba Nevzat Beytanol gözaltına alınarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Silah sesleri üzerine Başbakanlık Ofisi çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Özel harekat ekiplerinin olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sürüyor.