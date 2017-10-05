Dikkat hava sıcaklığı düşecek şiddetli yağış kapıda

Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu için şiddetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısında bulundu

Prof. Şen'in Twitter adresinden yaptığı ve yağış şiddetine dikkat çekmek için tahminine eklediği ilginç benzetme ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Prof. Şen, "Kuzeybatıda İstanbul dahil Cumartesi ÖS rüzgarın lodosdan karayele dönmesiyle 2 günde 8 derecelik sıcaklık düşüşü ile beraber şiddetli yağmur. İçi soğuk su dolu sürahi düşünün dibi Rusya da ağzı Belarus da. Bardağa su boşaltılıyor bardağın dibi de Trakya merkez olmak üzere Marmara. Pazar günkü durum bu" diye yazdı.