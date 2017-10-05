05/10/2017 14:18


50 yıllık karısını başından çekiçle vurarak öldürdü

olay yeri

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda 90 yaşındaki Yusuf Gökcen, 50 yıllık eşi Ganime Gökçen'i başından çekiçle vurarak öldürdü

Yusuf Gökcen, komşularına giderek eşi Ganime Gökcen’in bahçede hareketsiz yattığını söyleyerek yardım istedi. Komşuları bunun üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri başına sert bir cisimle vurulan Ganime Gökcen’in öldüğünü belirledi.Jandarma,  Yusuf Gökcen’i ifadesini almak üzere komutanlığa götürdü. Yusuf Gökcen, bir anlık kızgınlıkla eşinin başına iki kez çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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