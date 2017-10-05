Seri katil Atalay Filiz ile ilgili şok eden iddia

Uzun uğraşlar sonucunda İzmir Menderes'te yakalanan seri katil Atalay Filiz'in tutuklu olarak kaldığı koğuşta dışkı ve idrarını biriktirmeye başladığı ve bu nedenle gardiyanlardan dayak yediği iddia edildi

İstanbul'da 2 çocuk annesi öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü için de müebbet hapis istemi ile yargılanan Filiz’in davasının görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dikkat çekici bir dilekçenin sunulduğu anlaşıldı. 29 Eylül tarihli dilekçeyi Filiz’in avukatı Merve Uçanok hazırladı.

Üç sayfalık dilekçeye Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik odada kalan Filiz, idrarını ve dışkısını biriktirmeye başladı. Dilekçede bu durumun, hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi. Durumu bir süre sonra fark eden gardiyanların Filiz’i dövdüğü, bu durumla ilgili cezaevi savcılığına şikayet dilekçesi verildiği iddiası yer aldı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Filiz’in koğuşunda dışkı biriktirmesi ile ilgili cezaevi psikiyatri servisine sevk edildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu raporların cezaevi müdürlüğünden talep edilmesi istendi.

Avukatı daha önce Filiz hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili talepte bulunulduğu belirtilerek, bu konuda detaylı bir rapor hazırlanmadığını savundu. Dilekçede, yeni ortaya çıkan durum nedeni ile Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine veya dengi bir hastaneye sevk edilmesi istendi.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Atalay Filiz’in eşyaları biriktirme alışkanlığının geçmiş yıllarda da olduğu belirlenmişti. Galatasaray Lisesindeki arkadaşları Filiz’in meyveleri aylarca sakladığını, küflenme süreçlerini izlediğini anlatmıştı. Ölen kuşu için cenaze töreni düzenlediği, ölen evcil kaplumbağasını mumyaladığı, dedesinin kullanmadığı tıraş3 kişiyi katleden Atalay Filizle ilgili şok iddia...

makinesini yıllarca sakladığı iddia edilmişti. 1996’dan (Filiz 1986 doğumlu) beri gazeteleri saklamaya başlayan Filiz, topladığı gazeteleri yıl-yıl tasnif etti

GÖKTUĞ DEMİRASLAN VE KIZ ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetleri nedeniyle Ankara’da yargılandığı davada ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Mart ayı başında çıkan karar temyiz aşamasında.

Kaynak: Hürriyet